Zu spät und doch zu früh ist der Deutsche Tischtennis-Bund mit seiner Entscheidung, in den Oberligen die Saison zu unterbrechen und zu halbieren.

Erst am Freitag rang sich der DTTB zu einer Entscheidung durch und setzte in den Regional- und Oberligen die Spiele vom 2. bis 30. November ab. Das war deutlich zu spät. Mit den einigen wenigen Partien, die noch am Wochenende gespielt wurden, wird das ohnehin ungleiche Tabellenbild noch schiefer.

Verfrüht allerdings kommt die Entscheidung, nun nur noch eine Halbserie als Hauptrunde zu spielen. Mit diesem Beschluss hätte man sich doch noch Zeit lassen können. Die Fußball-Regionalliga Südwest muss unter Umständen 42 Spieltage bis Mitte Juni absolvieren, in der Tischtennis-Oberliga sind es nur 18 Partien. Englische Wochen wären auch hier denkbar mit einem ausgeklügelten Spielplan. Ohnehin gibt es auch Doppelspieltage. Auch eine Saison ab dem Frühjahr wäre denkbar gewesen.

Jedenfalls hätte das Präsidium des DTTB zwei oder drei Szenarien vorbereiten können – auch die Einfachspielrunde –, um dann letztlich ein an die Pandemie-Lage angepasstes Konzept festzuzurren.