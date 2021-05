Das Präsidium des Deutschen Tischtennis-Bunds (DTTB) hat am Freitag beschlossen, die Saison in den Regional- und Oberligen vom 2. bis 30. November zu unterbrechen. Am vergangenen Wochenende durften also noch Partien ausgetragen werden, wobei in der Oberliga Südwest die Damen des TTC Pirmasens und die Herren des TTC Nünschweiler bereits nach Absprache mit dem Gegner beziehungsweise auf Antrag des Gegners pausierten.

Zudem teilt der DTTB mit, dass wegen der Corona-Pandemie die Saison in den Regional- und Oberligen auf eine einfache Runde reduziert wird. Jede Mannschaft spielt also nur einmal gegen jede andere, die Rückspiele entfallen.

Derzeit läuft eine Anfrage des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) an die Sportminister der Bundesländer für eine Definition des Begriffs Profisport, deren Ergebnis das DTTB-Präsidium vor weiteren Entscheidungen für seine Bundesligen abwarten will. Der DOSB vertrete hierbei die Auffassung, dass die höchsten drei Ligen der Verbände Profisportligen im Sinne des Beschlusses sind. Deshalb soll in allen Bundesligen des DTTB grundsätzlich mit einem strengen Hygienekonzept und ohne Zuschauer weitergespielt werden.

Kiefer für Play-offs

„Wenn man so etwas beschließt, muss man es frühzeitig machen“, kommentiert Monika Kiefer, Mannschaftsführerin des Damen-Oberligisten 1. TTC Pirmasens, die Entscheidung vom Freitag. Sie finde es zwar schade, dass nicht eine vollständige Saison gespielt wird, doch möglichen Unausgewogenheiten bei der Anzahl von Heim- und Auswärtsspielen sehe sie entspannt entgegen: „Das ist wohl ziemlich ausgeglichen. Eine 100-prozentige Lösung wird es nicht geben.“ Play-offs zur Ermittlung des Meisters nach einer einfachen Spielrunde halte sie für eine gute Idee.

Timo Schultz von den Oberliga-Herren des TTC Nünschweiler kann die DTTB-Entscheidung, die Saison zu halbieren, nachvollziehen. „Es müssten extrem viele bereits ausgefallene Spiel nachgeholt werden. Wenn man jetzt unterbricht, macht das schon Sinn“, sagt der Angriffsspieler, der skeptisch ist, ob im Dezember überhaupt schon wieder gespielt werden kann. „Wenn wir jetzt nicht diese Entscheidung hätten und müssten dann noch mal Spiele verschieben, wäre das schlecht“, stellt Schultz fest.

Schultz gegen englische Wochen

Er verweist auch auf die noch auszutragenden Jugendturniere. Denn spielt ein Jugendlicher in einem Herrenteam und ist für denselben Tag sowohl ein Ligaspiel als auch ein DTTB-Turnier angesetzt, muss die Partie verschoben werden. Spiele unter der Woche hält Schultz für schwer realisierbar. „Die Spieler aus unserer Mannschaft sind ziemlich zerstreut. Andy Halinski hat auch noch Schichtarbeit“, erläutert Schultz, warum er englische Wochen nicht für eine gute Lösung hält.