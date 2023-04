Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Früher gab es hier Mode, bald italienisches Essen und Weine. In der Zweibrücker Straße eröffnet demnächst „Da Fabrizio“ in der ehemaligen Modegalerie Villa. Herzstück des Lokals soll eine offene Küche sein.

In die Räumlichkeiten der ehemaligen Modegalerie Villa in der Zweibrücker Straße zieht bald neues Leben ein. Am 17. Oktober eröffnet dort mit „Da Fabrizio“