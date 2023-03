Dagmar Stock kommt aus Pirmasens und ist nach Jahren in Frankfurt und später in München zurück in der Stadt. Sie hat sich 2022 als Vermögenscoach selbstständig gemacht, berät Kunden über Anlagemöglichkeiten, begleitet sie zur Bank, zum Rechtsanwalt oder Versicherungsmakler, um sie beim Thema Finanzen mit Hintergrundinformationen zu versorgen. Dabei empfehle sie keine bestimmten Produkte, sondern wolle Kunden gegen Honorar in die Lage bringen, selbst fundiert zu entscheiden. Zudem hält sie Seminare über Finanzbildung. Stocks Arbeit fußt auf 35 Jahren Erfahrung als Aktienhändlerin, Anlageberaterin, Vertriebsdirektorin und -coach. Stock hat für Unicredit und Amundi gearbeitet, für die Commerzbank und das Bankhaus Lampe. An der Frankfurt School of Finance hat sie ein berufsbegleitendes Studium in Financial Consulting gemacht.