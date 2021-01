Neun weitere Menschen sind in Pirmasens an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Anzahl der Menschen, die in der Südwestpfalz im Zusammenhang mit der Pandemie ihr Leben verloren haben, auf 54 an. Über diese Zahlen hat die Kreisverwaltung am Montag informiert.

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) hat sich bestürzt gezeigt über die hohe Zahl von Todesfällen. Alleine sieben Menschen im Alter zwischen 63 und 93 Jahren sind in zwei Altenpflegeheimen beziehungsweise zwei Einrichtungen für betreutes Wohnen gestorben. „Ich bin erschüttert und tief traurig. Mein aufrichtiges Mitgefühl ist bei den Angehörigen der Verstorbenen“, so Zwick. Der OB spricht von einer besorgniserregenden Entwicklung, die sich in den vergangenen Tagen immer weiter zugespitzt habe.

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis Südwestpfalz mit einer Inzidenz von 122 aktuell in der Risikostufe rot ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn- und Aktionsplan sieht die Städte Pirmasens (154) in rot und Zweibrücken (47) in orange. Das Gesundheitsamt ermittelt die Infektionsketten und Kontaktpersonen von sieben neuen Fällen.

Aktuell sind in der Südwestpfalz den Angaben zufolge 408 bestätigte positive Fälle aktiv, 47 weniger als am Vortag.