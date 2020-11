Die Corona-Testergebnisse der Pirmasenser Leibniz-Schüler liegen vor und sind alle negativ. Zumindest gilt das für alle, die in Zusammenhang mit der Infektion zweier Mitschüler auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet wurden. Allerdings hat sich laut Kreisverwaltung ein anderer Schüler mit dem Virus infiziert, der mit den ersten Fällen am Gymnasium nichts zu tun hatte. Nun wurde für sechs weitere Jugendliche, die in engem Kontakt standen, Quarantäne angeordnet. Auch 14 Schüler der Mannlich-Realschule in Zweibrücken sind in Isolation, weil sich ein Mitschüler mit Corona angesteckt hat, der außerhalb der Südwestpfalz lebt. An beiden Schulen geht der Unterricht weiter. Infiziert haben sich außerdem zwei weitere Kinder der Kita Kröppen. Der Träger schließt die Einrichtung vorsorglich bis Montag, 16. November.

Insgesamt meldet das Gesundheitsamt für Montag 18 weitere Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz. Ebenso wie der Landkreis (Inzidenzwert 106,5) und Pirmasens (64,6) gilt Zweibrücken mit einer Inzidenz von 52,6 wieder als Risikogebiet. Fünf Patienten (zwei in der VG Pirmasens-Land, je eine in Zweibrücken und den VG Walfischbach-Burgalben und Zweibrücken-Land) waren als Kontaktpersonen bereits in Quarantäne. Während es in Zweibrücken vier weitere Covid-19-Patienten gibt, verteilen sich die 14 Fälle in den Verbandsgemeinden wie folgt: Dahner Felsenland (1), Pirmasens-Land (6), Rodalben (3), Waldfischbach-Burgalben (1) und Zweibrücken-Land (3).