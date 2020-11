Ein Rekordwert: Gleich 47 weitere Covid-19-Fälle hat das Gesundheitsamt Südwestpfalz am Mittwoch gemeldet. 32 Patienten leben im Landkreis, der damit auf einen Inzidenzwert von 101,2 hochschießt. Für Pirmasens haben sich elf neue Fälle bestätigt (Inzidenz 84,5), für Zweibrücken vier (43,9). Zweibrücken ist im Warn- und Aktionsplan damit wieder in der Gefahrenstufe orange. Kreissprecher Thorsten Höh erklärt die hohe Anzahl an bekannt gewordenen Fällen damit, dass derzeit so viele Tests gemacht werden, dass die Labore mit dem Auswerten schwer nachkommen. Es habe einen Rückstau gegeben. Teilweise müssten Getestete bis zu fünf Tage auf ihr Ergebnis warten. Weil es nun so viele neue Fälle gibt, habe das Gesundheitsamt noch nicht alle Kontaktpersonen ersten Grades ermittelt. Auch die Quelle der Ansteckung wurde nur in einem Teil der Fälle gefunden.

Am Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium in Dahn bekam eine Schülerin ein positives Testergebnis. Der Unterricht kann laut Kreisverwaltung aber uneingeschränkt fortgesetzt werden: Das Mädchen war als Kontaktperson eines Infizierten ohnehin in Quarantäne. Sie „besuchte den Unterricht zuletzt vor der möglichen Inkubationszeit“, heißt es vom Kreis. Ein Teil der Testergebnisse von Schülern des Pirmasenser Leibniz-Gymnasiums stehe noch aus. „Soweit sie vorliegen, sind alle negativ“, so Höh. Unter den Corona-Tests der Kinder aus der Kita Kröppen war ein positives Ergebnis.

Die 32 neuen Covid-19-Infektionen im Landkreis sind auf mehrere Verbandsgemeinden verteilt: Dahner Felsenland (7), Hauenstein (3), Pirmasens-Land (5), Rodalben (1), Thaleischweiler-Wallhalben (1), Waldfischbach-Burgalben (5) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (10). Aktuell gelten im Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamts Südwestpfalz 157 Fälle als aktiv.