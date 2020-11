Das für die Südwestpfalz, Pirmasens und Zweibrücken zuständige Gesundheitsamt vermeldete am Sonntagnachmittag zwölf weitere Corona-Fälle. Wie die beiden Städte befindet sich auch der Landkreis in der Risikostufe rot. Unter den zwölf neu Infizierten befinden sich laut Gesundheitsamt zwei Schüler des Leibniz-Gymnasiums in Pirmasens. Die Geschwister waren demnach Kontaktpersonen zu einem bereits bekannten Fall. „Die betroffenen Klassen und Lehrer der beiden Schüler wurden durch den Schulleiter informiert. Für Montag wurde bei den Betroffenen der Unterricht abgesagt. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen und wird anschließend über die weiteren Maßnahmen entscheiden“, teilte die Behörde am Sonntag mit.

Bisher 544 positive Tests

Insgesamt wurden bis heute 544 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Das Gesundheitsamt listet für Pirmasens drei neue Fälle auf, für Zweibrücken einen neuen Fall, für die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Hauenstein, Pirmasens-Land und Waldfischbach-Burgalben jeweils einen neuen Fall sowie jeweils zwei neue Fälle für die Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Wallhalben und Zweibrücken-Land.