Die Anzahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus nähert sich der 200er-Marke. Bis gestern Mittag gingen beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz 187 positive Corona-Testergebnisse ein.

Damit verbunden sind Corona-Fälle in Betreuungseinrichtungen. In der Kindertagesstätte Haus des Kindes in Pirmasens sind ein Kind und eine Mitarbeiterin positiv getestet worden. Jeweils eine Schülerin ist betroffen an der Grundschule in Contwig, dem Leibniz-Gymnasium in Pirmasens und dem Hofenfels-Gymnasium in Zweibrücken. An der Landgraf Ludwig Realschule plus in Pirmasens wurde ein Schüler positiv auf Sars-CoV-2 getestet.

Schulklassen in Quarantäne

An der Grundschule Wittelsbach in Pirmasens liegt mit zwei Fällen in einer Klasse jetzt ein relevantes Ausbruchsgeschehen vor. Damit muss die ganze Klasse in Quarantäne. Mit dem Vorliegen weiterer positiver Tests an der Grundschule Fischbach, dem Immanuel-Kant-Gymnasium in Pirmasens, der IGS Thaleischweiler-Fröschen und dem Helmholtz-Gymnasium in Zweibrücken liegen auch dort relevante Ausbruchsgeschehen vor, so dass ganze Klassen in Quarantäne müssen.

854 Menschen infiziert

Im Gesundheitsamtsbezirk gelten 854 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 148 (34 neue Fälle), in Zweibrücken 151 (+25) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 117 (+26), Hauenstein 59 (+13), Pirmasens-Land 51 (+8), Rodalben 93 (+21), Thaleischweiler-Wallhalben 84 (+21), Waldfischbach-Burgalben 49 (+15) und Zweibrücken-Land 102 (+24).

Im Kreis und den beiden Städten gilt die Warnstufe 2. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 370 für den Kreis, 199 für Pirmasens sowie 294 für Zweibrücken an. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz ist auf 4,5 gestiegen, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz hat mit 7,39 den bisherigen Höchstwert erreicht.

Impfmöglichkeiten

Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz hält am Mittwoch, 24. November, auf dem Pirmasenser Messegelände, Zeppelinstraße 11. Die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind von 8 bis 16 Uhr vor Ort und nehmen Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen vor. Das Foyer zum Hallenkomplex 5/6 steht als Warte- und Impfbereich zur Verfügung. Nach Angaben des Landes Rheinland-Pfalz stehen die Vakzine Johnson & Johnson sowie Biontech zur Verfügung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Voraussetzung zur Impfung ist ein Wohnsitz oder eine Arbeitsstätte in Rheinland-Pfalz. Mitzubringen sind der Personalausweis und wenn vorhanden der Impfpass.

Das Pirmasenser Impfzentrum öffnet am 30. November wieder. Terminvereinbarungen sind ab Mittwoch, 24. November, online möglich.