Ab kommendem Dienstag, 30. November, öffnet die zentrale Impfstelle des Städtischen Krankenhauses in der Pirmasenser Messehalle 6C. Dort können sich alle Personen mit Wohnsitz in der Stadt Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz immunisieren lassen. Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Ab Mittwoch, 24. November, ist rund um die Uhr eine Online-Terminbuchung möglich.

Unter Federführung des Städtischen Krankenhauses Pirmasens werden bis auf weiteres von montags bis freitags kostenlose Schutzimpfungen gegen Sars-CoV-2 angeboten. Sogenannte Booster-Impfungen gegen das Corona-Virus werden ausschließlich Personen ab 18 Jahren verabreicht, deren Zweitimpfung mindestens fünf Monate zurückliegt. Wer mit Janssen von Johnson & Johnson geimpft wurde, kann bereits nach vier Wochen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Zudem erhalten Menschen ab dem zwölften Lebensjahr in der Zentralen Impfstelle ihre Erst- als auch Zweitimpfung. Zum Einsatz kommen mRNA-Vakzine, also die Präparate von Biontech/Pfizer und Moderna.

Die Terminbuchung ist zwingend erforderlich. Dabei werden die Personendaten, die gewünschte Art der Immunisierung (Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung), gegebenenfalls das Datum der vorherigen Impfung sowie abschließend die Terminwünsche erfasst. Eine Buchungsbestätigung erfolgt per E-Mail. Nach Erhalt der E-Mail ist der Termin verbindlich zu bestätigen. Die Zentrale Impfstelle ist montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung vor Ort ist nicht möglich.

Bürger, die keinen Zugang zum Internet haben, können sich – beginnend ab 24. November – montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 06331/533206 anmelden. Weil die Kapazitäten der Hotline beschränkt sind, bitten die Betreiber, möglichst von der elektronischen Anmeldung Gebrauch zu machen. Besucher werden gebeten, neben dem Personalausweis auch den Impfpass sowie die Versichertenkarte mitzubringen.

Ohne Termin wird es weiterhin möglich sein, sich an einem der Impfbusse des Landes Rheinland-Pfalz immunisieren zu lassen. Dabei kann es allerdings zu erheblichen Wartezeiten kommen. Der Impfbus macht auch im Landkreis Südwestpfalz Station. Die nächste Möglichkeit bietet sich am Donnerstag, 2. Dezember, voraussichtlich in Ruppertsweiler. Dort macht das Team des Deutschen Roten Kreuzes an der Ruppertshalle Station. Die Termine werden laufend aktualisiert und sind im Internet zu finden.