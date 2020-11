Die Bundeswehr wird weder Ärzte noch Sanitäter in die Südwestpfalz schicken. Genau das hatte der hiesige Krisenstab sich Anfang der Woche jedoch gewünscht. Landrätin Susanne Ganster (CDU) hatte am Montag informiert, dass sie die Bundeswehr um Hilfe gebeten habe. Der Krisenstab hoffte, dass medizinisches Personal bei den zunehmenden Corona-Abstrichen helfen könnte. Laut der Kreisverwaltung kann die Bundeswehr diesen Bedarf in der Südwestpfalz jedoch nicht abdecken. Dafür sollen Soldaten das Gesundheitsamt, das für die Städte Pirmasens, Zweibrücken und den Kreis Südwestpfalz zuständig ist, bei der Kontaktermittlung und Kontaktnachverfolgung von Covid-Patienten unterstützen. Für den Einsatz als Unterstützungskräfte im Gesundheitsamt melden sich die Soldaten laut der Kreisverwaltung freiwillig und erhalten eine individuelle Schulung für die jeweilige Tätigkeit.