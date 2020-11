von Andreas Ganter

Die Landrätin der Südwestpfalz, Susanne Ganster (CDU) sieht ihr Gesundheitsamt, das auch für Pirmasens und Zweibrücken zuständig ist, an der Kapazitätsgrenze angelangt. Der südwestpfälzische Krisenstab habe deshalb entschieden, die Bundeswehr um Hilfe zu bitten. Während die Truppe in vielen Kreisen hauptsächlich bei der Kontaktnachverfolgung hilft, soll sie in der Südwestpfalz andere Aufgaben übernehmen. „Wir brauchen Ärzte und Sanitätspersonal, das uns bei Abstrichen hilft“, sagt Ganster. Sollten in größeren Betrieben oder Pflegeheimen auf die Schnelle viele Tests nötig sein, könne das Gesundheitsamt das auf Dauer nicht leisten. Ob und wann die Bundeswehr in die Südwestpfalz kommt, ist noch nicht entschieden.

Geminsam mit dem Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) kündigte sie am Montag zudem an, dass die südwestpfälzischen Verantwortlichen prüfen ließen, ob sie bei Feiern in privaten Wohnungen härter als vom Land angeordnet durchgreifen könnten. Momentan gibt es eine landesweite Regelung, der zufolge sich bis zu zehn Personen aus maximal zwei Hausständen daheim treffen können. Es gilt die Empfehlung, auf private Partys zu verzichten. Die Landesregierung vertritt die Auffassung, dass das reicht und verweist auf die grundgesetzlich geschützte Unverletzlichkeit der Privatwohnung.

Genau das wollen Zwick und Ganster aber so nicht hinnehmen. Die Ordnungsämter könnten nach derzeitiger Rechtslage nur bei Ruhestörungen einschreiten, nicht aber wenn sich mehr als die besagten zehn Personen aus maximal zwei Haushalten in privaten Wohnungen treffen. Zwick wünscht sich deshalb anlassbezogene Kontrollen. „Ich hätte gerne eine Handhabe, um solche Feiern zu unterbinden“, sagt das Pirmasenser Stadtoberhaupt.

Kommentar: Ein Virus ist keine Ausrede, um den Schutz der Privatwohnung auszuhebeln.