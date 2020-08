Der Lastwagenfahrer, der am Dienstag bei einem Unfall auf der B10 bei Hinterweidenthal schwer verletzt wurde, schwebt weiter in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Der Mann war gegen 12 Uhr mit seinem Lastwagen in der Baustelle zwischen Hinterweidenthal und dem Frauenstein aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, hatte zunächst einen entgegekommenden Lkw gestreift und war dann frontal mit einem weiteren Sattelschlepper zusammengestoßen. Bis in die Abendstunden war ein Gutachter vor Ort, der die Unfallstelle untersuchte. Die B10 war laut Polizei wegen des Unfalls bis 3 Uhr in der Nacht auf Mittwoch gesperrt.