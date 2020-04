Pirmasens bekommt ein Autokino. Am Wochenende werden auf dem Messplatz an fünf Terminen fünf verschiedene Vorstellungen gezeigt. Das Team von „Lager 14“ organisiert die Filmnächte, die am Freitagabend starten und bei entsprechendem Zuspruch auch an weiteren Wochenenden für Autokino am Messplatz sorgen sollen. Bis zu 300 Pkw finden auf dem Areal Platz. Weitere Informationen gibt es hier.