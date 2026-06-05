Die maurische Schildkröte, die im April in Hauenstein gefunden wurde, ist wieder in ihr zu Hause zurückgekehrt.

Die ausgebüxte Schildkröte, die im April in Hauenstein gefunden wurde, ist wieder zu Hause. Das erzählte Patrick Weißler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hauenstein auf Nachfrage. Die maurische Landschildkröte, ein Männchen, war am 23. April in Hauenstein in der Nähe des Schuster-Denkmals gefunden worden und in die Auffangstation für Reptilien nach Gossersweiler-Stein gebracht worden.

Das Tier wog rund 800 Gramm, war etwas größer als eine Männerhand und vermutlich zwischen 50 und 60 Jahre alt, wie Kevin Keßler von der Auffangstation mitteilte. Er vermutete, dass sich die Schildkröte passend zur Paarungszeit auf den Weg gemacht hatte, um ein Weibchen zu finden. Schildkröten verfügten über beachtliche Grab- und Kletterkünste, so Keßler.

Lange blieb die Schildkröte indes nicht in der Auffangstation, sie zog wenig später nach Hauenstein um, wo sie vorübergehend bei einer Familie unterkam, wie Weißler schilderte. Mittlerweile sei das Tier wieder wohlbehalten in seinem ursprünglichen zu Hause angekommen.