In Hauenstein taucht eine maurische Landschildkröte auf. Ein Experte erklärt, warum die männlichen Tiere im Frühjahr öfter ausbrechen.

Rund 800 Gramm schwer, etwas größer als eine Männerhand und zwischen 50 und 60 Jahre alt: So umschreibt Kevin Keßler von der Auffangstation für Reptilien in Gossersweiler-Stein die Schildkröte, die am 23. April in Hauenstein in der Nähe des Schuster-Denkmals gefunden wurde. Bei dem Tier handelt es sich um eine maurische Landschildkröte, nach Form und Wuchs des Panzers könnte es ein Wildfang gewesen sein, vermutet der 35-Jährige.

Es handelt um eine maurische Landschildkröte. Foto: Kevin Keßler

Doch: Wo kommt die Schildkröte her? „Zu dieser Zeit im Jahr haben die männlichen Tiere nur eins im Sinn“, sagt Keßler mit einem Augenzwinkern. Es sei gar nicht selten, dass jetzt in der Frühjahrszeit vermehrt Schildkröten-Männchen gefunden werden. Denn auf der Suche nach einer Partnerin überwänden die Tiere so manches Hindernis. „Viele Menschen unterschätzen die Grab- und Kletterkünste von Schildkröten“, erzählt Keßler, der die Auffangstation für Reptilien leitet, die seit zwei Jahren als gemeinnütziger Verein organisiert ist.

Das Tier dürfte Schätzungen zufolge zwischen 50 und 60 Jahre alt sein. Foto: Kevin Keßler

Schildkröten sind gute Kletterer

Sobald eine Schildkröte mit ihren Krallen Halt finde, oder ihre Beine irgendwo einklemmen könne, erklimme sie auch einen ein Meter hohen Zaun. „Die Ninja Turtles sind nicht umsonst Schildkröten“, spielt Keßler auf eine Zeichentrickserie aus den 1980er Jahren an, in der Schildkröten als Superhelden unterwegs waren.

Pro Jahr nehme die Reptilien-Auffangstation rund 100 Schildkröten auf, allein in der vergangenen Woche seien 20 Tiere hinzugekommen. Nur fünf bis zehn Prozent seien andere Reptilien wie Schlangen oder Krokodile: „Schildkröten sind die Hauskatzen der Reptilien“, verdeutlicht Keßler, wie häufig die Tiere in Deutschland gehalten werden.

Häufig schlechte Haltungsbedingungen

Doch die Haltungsbedingungen vieler Schildkröten seien in den vergangenen Jahrzehnten sehr schlecht gewesen. So werden immer wieder Tiere gefunden, in deren Panzer ein Loch gebohrt wurde, um sie im Garten anzuketten. „Der Panzer einer Schildkröte ist aber nicht so wie ein Fingernagel, sondern eher so wie ein Brustkorb“, sagt Keßler. Im übertragenen Sinne sei das so, als ob man in eine Rippe bohre, das bereite den Schildkröten Schmerzen.

Der Panzer der in Hauenstein gefundenen Schildkröte ist jedoch intakt. Keßler vermutet, dass das Tier irgendwo ausgebüxt ist. Das weitere Vorgehen schreibt das Fundrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches vor: Behörden sind verpflichtet, gefundene Tiere sechs Monate lang unterzubringen. So lange hat der Besitzer das Recht, sein entlaufenes Tier wieder abzuholen. Geschehe das nicht, dürfe das Tier nach dieser Frist an Dritte weitervermittelt werden, umreißt Keßler. Die Vermittlung von Schildkröten erfordere einiges an bürokratischem Aufwand, da die Tiere streng geschützt seien.

Sommerfest am 18. Juli

Über ihre Arbeit informiert die Reptilienauffangstation im Internet. Wer sich vor Ort ein Bild machen will, kann dies beim Sommerfest am 18. Juli tun, erklärt Keßler. Der Verein habe derzeit 222 Mitglieder und sei deutschlandweit im Einsatz. Regelmäßig zählten Giftschlangen und Krokodile zu den Schützlingen, sagt Keßler, der sich seit seiner Jugend mit Reptilien befasst.

Kontakt

Im Internet: www.auffangstation-reptilien.de