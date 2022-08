In der Nacht auf Dienstag drangen in Erlenbach Unbekannte in das Hedwig-Haus und den Kiosk der Burg Berwartstein ein. Da bei einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße eine Überwachungskamera aktiviert wurde, ist der Polizei jetzt die genauere Tatzeit und die Anzahl der Täter bekannt. Zwei Täter, eine Beschreibung liegt noch nicht vor, gingen an dem Wohnhaus insgesamt drei Fenster an. Sie stiegen durch ein aufgebrochenes Fenster in das Haus ein, stahlen 100 Euro aus einer Kasse und verließen das Haus wieder durch das Fenster. Laut Kameraaufzeichnung geschah der Einbruch am Dienstag zwischen 3.20 und 3.45 Uhr. Der Gesamtschaden beträgt rund 1900 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.