Drei Stück Torte und Schnaps erbeuteten bislang Unbekannte in der Nacht auf Dienstag bei zwei Einbrüchen in Erlenbach bei Dahn. Im Hedwig-Haus in der Binsenhohlstraße brachen sie ein Fenster auf und nahmen drei Stück Torte mit. Die Polizei vermutet, dass die Einbrecher gestört wurden. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt und übersteigt den Wert der Beute deutlich. In der gleichen Nacht wurde die Holztür am Kiosk der Burg Berwartstein aufgehebelt. Hier wurden nach Polizeiangaben mehrere Flaschen mit Spirituosen gestohlen. Der Schaden beträgt hier rund 1000 Euro. Die Polizei geht aufgrund der Vorgehensweise der Einbrecher davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt. Sie bittet unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.