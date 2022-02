Sportlerwahl Pirmasens

Wir stecken immer noch mitten in der Corona-Pandemie. Dennoch veranstaltet die RHEINPFALZ-Redaktion Pirmasens nach einem Jahr Zwangspause ihre 16. Sportlerwahl, wenn auch in etwas anderer Form als üblich. Wir machen dieses Mal nur jeweils drei statt der sonst üblichen fünf Vorschläge, und es wird auch keinen Sportlerwahl-Abend in gewohnter Weise geben. Jetzt sind Sie dran! Bis zum Einsendeschluss am Sonntag, 13. März, können Sie in drei Kategorien – Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2021 – Ihr Votum abgeben. Unter allen Einsendern wird ein I-Pad 10.2 verlost. Wichtig: Jeder hat nur eine Stimme.

Hier geht's zur Abstimmung!