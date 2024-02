Sie sind regional, national und international erfolgreich gewesen – aber wer setzt sich bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres der RHEINPFALZ Pirmasens durch? Unsere fünf Vorschläge.

Die Bewerberliste um den Titel „Mannschaft des Jahres“ ist bunt gemischt: American Football, Rhythmische Sportgymnastik, Tanz, Segelflug – und auch Fußball ist vertreten.

Gym & Dance Team der TS Rodalben: deutscher Meister. Foto: Peter Brandstetter

Gym & Dance Team der TS Rodalben

Das Gym & Dance Team aus Rodalben wurde im Juli 2023 einmal mehr deutscher Meister der Turngruppen. In Berlin siegte die TSR vor 2000 Zuschauern in dem Vierkampf aus Tanz, Wurf, Turnen und Gymnastik. Die Südwestpfälzerinnen traten im vergangenen Jahr zudem bei der Weltgymnaestrada in Amsterdam mit ihrer „Vikings“-Choreografie (Foto) auf. Im Dezember qualifizierten sie sich beim Bundesfinale des Show-Wettbewerbs „Rendezvous der Besten“ im Sindelfinger Glaspalast für die World Gym for Life Challenge 2025 in Lissabon, die WM im Gruppenturnen.

American-Football-Team des FK Pirmasens: Aufstieg in die Regionalliga. Foto: Peter Brandstetter

American-Football-Team des FK Pirmasens

1135 Zuschauer, ein neuer Besucherrekord für ein American-Footballspiel in Pirmasens – diese Kulisse war im Oktober 2023 ein nicht unerheblicher Faktor beim 49:29 (14:13, 13:7, 0:6, 22:3) der Pirmasens Praetorians im Oberliga-Finale gegen die Saarland Hurricanes II. Die Prätorianer steigen damit in die Regionalliga auf. Dabei wäre das Endspiel beinahe nach dem dritten Viertel abgebrochen worden, weil die Flutlichter im Framas-Stadion zunächst nicht angehen wollten. Ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor war der starke Quarterback Justin Jordan. Der Mann für die Extra-Punkte bei der Football-Abteilung des FK Pirmasens ist FKP-Präsident Mario Kapila.

Sportgymnastikgruppe des TV Dahn: Wieder deutscher Meister. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Sportgymnastikgruppe des TV Dahn

Dreimal Gold: Der Turnverein Dahn hat im Juli 2023 bei der deutschen Meisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik wieder die Gruppen-Wettbewerbe dominiert. Bei den live im Fernsehen übertragenen „Finals“ in Düsseldorf siegten Maxima Bachmayer, Johanna Herder, Marlene Kriebel, Marie Laux und Malena Trapp erst im Mehrkampf, am nächsten Tag dann auch in den beiden Gerätefinals mit fünf Reifen sowie mit drei Bändern und zwei Bällen. Das dritte Triple in Folge war damit perfekt.

Segelflieger des Aero-Clubs Pirmasens

Mit 157 Punkten ist der Aero-Club Pirmasens vor dem SFV Bad Wörishofen (156) und dem Hannoverschen AC (142) Meister der 2. Segelflug-Bundesliga geworden und schaffte damit den Durchmarsch aus der Regionalliga Mitte in die 1. Bundesliga. In der Liga-Saison 2023 wurde an 17 aufeinanderfolgenden Wochenenden je eine Wertungsrunde ausgetragen. Dabei flogen die 25 Zweitliga-Vereine von ihrem Heimatflugplatz, und jeder Pilot versuchte, innerhalb von zwei Stunden eine größtmögliche Strecke über zwei Wendepunkte zu fliegen. Top waren die 310 Kilometer von ACP-Routinier Markus Kries. Und das nur mit der Kraft der Sonne.

Segelflieger des Aero-Clubs Pirmasens: Meister in der 2. Segelflug-Bundesliga. Foto: Peter Brandstetter

Fußballer des FC Rodalben

Meister der Fußball-B-Klasse Ost und Kreispokalsieger – was der FC Rodalben in der Saison 2022/23 erreichen konnte, hat er erreicht. Und wie! Mit 85 von 90 möglichen Punkten schaffte der einstige Verbandsligist den ersehnten Aufstieg in die A-Klasse. Und das Pokalfinale in Hinterweidenthal wird wohl keiner der 1000 Zuschauer je vergessen. Denn das Team um die Trainer Daniel Wafzig, Christoph Weller und Julian Kölsch lag nach 66 Minuten gegen A-Klasse-Vizemeister SC Busenberg schon 1:4 zurück – und siegte dank der vier Treffer von Ex-Juniorennationalspieler Weller noch mit 6:4. In der zweiten Jahreshälfte setzte der FCR seine Erfolgsserie fort und ging als A-Klasse-Tabellenführer und Kreispokal-Halbfinalist in die Winterpause.

Fußballer des FC Rodalben:Meister der Fußball-B-Klasse Ost und Kreispokalsieger. Foto: Mathias Meyer

Zur Sache: Die Sportlerwahl

Zum mittlerweile 18. Mal ruft die Sportredaktion der RHEINPFALZ Pirmasens ihre Leser auf, die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres zu wählen. Für jede der drei Kategorien hat die Redaktion fünf Vorschläge gemacht. Wer dann letztlich Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2023 wird, entscheiden unsere Leser mit ihren Stimmen. Hier geht’s zur Abstimmung.

Unsere Kriterien für die Vorauswahl: Da es sich um eine Wahl der Pirmasenser Rundschau handelt, müssen die Sportler aus dem Verbreitungsgebiet stammen oder einem Verein des Verbreitungsgebiets angehören. Die Kandidaten müssen 2023 Herausragendes geleistet haben. Die Redaktion wertet bei der Vorauswahl, welches sportliche Niveau der Kandidat erreicht hat und wie stark die Konkurrenz war. Auch die Rahmenbedingungen werden beachtet.