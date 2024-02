Sie sind regional, national und international erfolgreich gewesen – aber wer setzt sich bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres der RHEINPFALZ Pirmasens durch? Unsere fünf Vorschläge.

Seit 2005 kürt die Pirmasenser Rundschau der RHEINPFALZ ihre Sportler des Jahres in drei Kategorien. Bei den Frauen kommen die Bewerberinnen dieses Mal aus der Leichtathletik, dem Schwimm- und dem Pferdesport. Eine weitere kegelt – und eine stürzt sich mit dem Kanu in den Stangenwald. Ihre Leistungen sind allesamt spitze, gewinnen kann trotzdem nur einer.

Leichtathletik: Christin Hussong

Speerwerferin Christin Hussong hat im Juli 2023 in Kassel als deutsche Meisterin ihrem Briefkopf einen weiteren Titel hinzugefügt. Es war bereits das sechste Mal, dass der Herschbergerin das gelang. Davor hatte sie im Juni im polnischen Chorzów, wo sie 2021 ihre noch gültige Bestmarke (69,19 m) aufgestellt hatte, bei der Team-Europameisterschaft Platz zwei belegt und Punkte für den dritten Platz der deutschen Mannschaft hinter Polen und den siegreichen Italienern gesammelt.

Christin Hussong Foto: IMAGO/Fotostand

Die 29-jährige Europameisterin von 2018 musste aber auch Rückschläge verkraften. Nach einem von einer hartnäckigen Verletzung geplagten Jahr 2022 griffen 2023 technisch noch nicht wieder alle Rädchen ineinander. So kam sie an alte Weiten nicht heran. Bei der deutschen Meisterschaft waren es nur 56,79 Meter, in Chorzów 60,05 Meter, die Saisonbestleistung lag bei 60,88 Meter. Daher nominierte der Deutsche Leichtathletik-Verband Hussong nicht für die WM im August in Budapest.

Das ist abgehakt: Christin Hussong hat, zusammen mit Trainer und Papa Udo, für 2024 die Olympischen Spiele in Paris und die EM in Rom fest im Blick.

Schiwmmen: Sophie Bastian

Im Juli 2023 startete Sophie Bastian bei den deutschen Langbahn-Meisterschaften in Berlin letztmals für den Schwimmverein Blau-Weiß Pirmasens, bei dem sie von klein auf aktiv gewesen war. Die 20-Jährige aus Bruchweiler verbesserte in der Hauptstadt zwei Rheinland-Pfalz-Rekorde und erreichte das B-Finale über 50 Meter Freistil.

Sophie Bastian Foto: Peter Brandstetter

Weil es für sie nach ihrem Abitur im Sommer an der BBS Pirmasens eigentlich beruflich in Mainz weitergehen sollte, wechselte sie zur SG EWR Mainz. Dann aber begann sie im saarländischen St. Wendel ein duales Studium zur Sport- und Bewegungstherapeutin und trainiert nun an der Sportschule in Saarbrücken bei der SSG Saar Max Ritter. Im November erreichte sie zunächst bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal in neuer persönlicher Bestzeit von 32,44 Sekunden den zehnten Platz über 50 Meter Brust.

Eine Woche später war Sophie Bastian die überragende Schwimmerin bei den südwestdeutschen Meisterchaften im Pirmasenser Luft- und Badepark. Sie siegte bei zehn Starts in der offenen Klasse zehnmal – achtmal als Einzelschwimmerin, zweimal in der Staffel.

Pferdesport: Marie Gast

Marie Gast aus Münchweiler gewann 2023 für Deutschland die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft der Amateurrennreiterinnen. Nach einem intensiven Jahr mit 15 Wertungsläufen in ganz Europa und Afrika bewies die 27-jährige Amazone beim Finale auf der Insel Mauritius im Indischen Ozean erneut ihre Nervenstärke. Nach zwei Siegen mit dem fünfjährigen Wallach Slay the Dragon in Magdeburg zu Saisonbeginn schien sogar mehr möglich, doch nach Lospech saß sie mehrfach auf chancenlosen Außenseitern.

Marie Gast Foto: IMAGO/CHROMORANGE

Auch außerhalb der WM sorgte die blonde Reiterin für Aufsehen. Mit der Stute Aguna gelang ihr ein Hattrick, ein äußerst seltenes Kunststück im Galopprennsport. Bei 69 Starts 2023 landete sie 38-mal in den Geldrängen, galoppierte für die Besitzer stolze 54.000 Euro ein.

Marie Gast hat ihre Passion zum Beruf gemacht und arbeitet am Gestüt Ohlerweiherhof, Deutschlands führender Adresse für Jährlinge. Nach der Morgenarbeit mit den Pferden ist die Südwestpfälzerin dort ab dem Nachmittag gefragte Ansprechpartnerin für die großen Gestüte und Rennställe und bespielt die sozialen Medien.

Kanuslalom: Britta Jung

Britta Jung aus Höheischweiler holte 2023 bei zwei deutschen Meisterschaften im Kanuslalom Medaillen. Zunächst wurde das große Talent der Wassersportfreunde Zweibrücken in Haynsburg in Sachsen-Anhalt bei den Schülerinnen (13/14 Jahre) deutsche Vizemeisterin im Kajak-Einer und in der Kombination sowie Dritte im Canadier und mit der Mannschaft.

Britta Jung Foto: Peter Brandstetter

Überraschend ließ sie dann ebenfalls im Kajak-Einer eine Bronzemedaille bei der Jugend-DM (U16) im Kanupark in Markkleeberg bei Leipzig gegen ihre bis zu zwei Jahre älteren Konkurrentinnen folgen. „Die Finalteilnahme war unser Maximalziel. Die Bronzemedaille krönt eine sehr erfolgreiche Saison“, sagte dazu Holger Jung, ihr Bruder und Coach. Die Schülerin des Immanuel-Kant-Gymnasiums Pirmasens kam in Markkleeberg sowohl im Kajak als auch im Canadier ins Halbfinale, fuhr dort auf einer sehr anspruchsvollen Strecke mutig und schaffte es jeweils, sich für das Finale der besten zehn Jugendfahrerinnen zu qualifizieren. Im Canadier-Einer-Finale war die 14-Jährige sehr schnell unterwegs, doch sie verpasste im letzten Abschnitt zwei Tore und landete auf Rang neun.

Kegeln: Alena Bimber

Die Liste der Erfolge von Alena Bimber ist lang, doch dieser Titel hat der Team-Weltmeisterin, U23-Tandem-Weltmeisterin und U18-Mixed-Weltmeisterin in ihrer Sammlung noch gefehlt. Mit persönlicher Bestleistung, dem Weltklasseergebnis von 694 gefällten Kegeln im international gespielten 120-Wurf-Modus, wurde die Winzlerin im Juni 2023 auf Münchens Top-Kegelanlage erstmals deutsche Meisterin bei den Frauen. Mit diesem Ergebnis verbesserte sie zudem den Bahnrekord.

Alena BImber Foto: Peter Brandstetter

Bei der Einzel-DM präsentierte sich das Mitglied des ESV Pirmasens schon in der Qualifikation als Fünfte mit 636 Kegeln stark. Dann beherrschte die 25-jährige Nationalspielerin und langjährige ESV-Keglerin im Viertel-, Halb- und Vierer-Finale ihre Gegnerinnen.

Mit dem SKC Victoria Bamberg, zu dem sie Sommer 2022 gewechselt war, kam Alena Bimber 2023 in das Champions-League-Finale. Ihr Team verlor erst im „Sudden Victory“ gegen den SK FWT Composites Neunkirchen aus Österreich. Bei den Team-Weltmeisterschaften in Varazdin (Kroatien) gewann sie mit der Auswahl des Deutschen Kegler-Bunds Classic die Bronzemedaille.

Zur Sache: Die Sportlerwahl

Zum mittlerweile 18. Mal ruft die Sportredaktion der RHEINPFALZ Pirmasens ihre Leser auf, die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres zu wählen. Für jede der drei Kategorien hat die Redaktion fünf Vorschläge gemacht. Wer dann letztlich Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2023 wird, entscheiden unsere Leser mit ihren Stimmen. Hier geht’s zur Abstimmung.

Unsere Kriterien für die Vorauswahl: Da es sich um eine Wahl der Pirmasenser Rundschau handelt, müssen die Sportler aus dem Verbreitungsgebiet stammen oder einem Verein des Verbreitungsgebiets angehören. Die Kandidaten müssen 2023 Herausragendes geleistet haben. Die Redaktion wertet bei der Vorauswahl, welches sportliche Niveau der Kandidat erreicht hat und wie stark die Konkurrenz war. Auch die Rahmenbedingungen werden beachtet.