Sie sind regional, national und international erfolgreich gewesen – aber wer setzt sich bei der Wahl zum Sportler des Jahres der RHEINPFALZ Pirmasens durch? Unsere fünf Vorschläge.

Seit 2005 kürt die Pirmasenser Rundschau der RHEINPFALZ ihre Sportler des Jahres in drei Kategorien. Bei den Herren kommen die Bewerber dieses Mal aus der Leichtathletik, dem Boxen, Ringen und Fußball. Ihre Leistungen sind allesamt spitze, gewinnen kann trotzdem nur einer.

Leichtathletik: Jens Becker

Er ist ein Siegertyp und ein Eigenmotivationsgenie: Jens Becker gewann im vergangenen Jahr nach 2022 zum zweiten Mal die Gesamtwertung des Wasgaucups, einer Serie von acht anspruchsvollen Läufen – und das mit 43 Jahren gegen große und vor allem deutlich jüngere Konkurrenz. Sein ärgster Widersacher, Tobias Dreyer, ist gerade mal halb so alt.

Jens Becker Foto: Elig

Ebenfalls zum zweiten Mal in Folge triumphierte der Zahnarzt vom TV Lemberg beim Pfälzerwaldmarathon. In 2:51,49 Stunden überquerte er als Erster die Ziellinie und das nicht nach 42,195 Kilometern, sondern nach etwa 44 Kilometern – weil er sich verlaufen hatte.

Mit zwei Siegen in Dammheim und in Göcklingen sicherte sich Becker zudem den zweiten Platz beim Energie-Südwest-Cup. Im August beim stark besetzten Halbmarathon in Ettlingen wurde Becker ebenfalls Zweiter in 1:17,19 Stunde. Der Lemberger kann aber auch Ultratrail. Bei seinem Debüt über die 50-Kilometer-Distanz am 28. Januar in Rodgau finishte er in 3:20,49 Stunden, womit er den dritten Platz belegte. „2024 möchte ich etwas kürzertreten“, kündigt Jens Becker an. Mal sehen, ob es ihm gelingt.

Leichtathletik: Leo Wirth

2023 wurde Leo Wirth aus Weselberg gleich dreimal deutscher Meister. Im März gelang dem 19-Jährigen in München bei der Hallenmeisterschaft des Deutschen Rasenkraftsportverbands im Steinstoßen beim sechsten Versuch der Goldstoß in der A-Jugend-Klasse ab 85 Kilo Körpergewicht. Sportlich war es ein Krimi, denn sein ärgster Konkurrent war mit 107 Kilo Körpergewicht nicht nur deutlich schwerer als Wirth, sondern lag bis zu jenem letzten Versuch Wirths in Führung. Dann aber wuchtete der Kraftsportler vom TV Thaleischweiler den zehn Kilo wiegenden Stein auf 12,93 Meter. Das bedeutete Platz eins.

Leo Wirth Foto: Peter Brandstetter

Bei den Mehrkampfmeisterschaften des Deutschen Turnerbunds im September in Dieburg siegte Wirth in der Altersklasse M18/19 im Schleuderballwerfen mit der persönlichen Bestleistung von 62,44 Meter und auch hier im Steinstoßen. Dieses Mal landete der Zehn-Kilo-Stein nach 12,16 Metern im Sand.

Außerdem wurde er im Juni bei der Männer-Sommer-DM im Rasenkraftsport in Langenbrand mit dem 15-Kilo-Stein Zweiter mit 9,94 Meter. Weitere Landes- und Pfalzmeistertitel komplettieren Wirths außergewöhnlich erfolgreiches Jahr.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Boxen: Ivan Ahapov

Er ist 1,78 Meter groß, 63 Kilo leicht und hat Fäuste aus Stahl. Ivan Ahapov hat im vergangenen Jahr in acht Kämpfen sechsmal teilweise hochkarätige Gegner im Ring geschlagen, darunter den deutschen Vizemeister Mansoor Rahmatii von der TG Darmstadt im November in Freimersheim. Der gebürtige Ukrainer trainiert und boxt seit 2022 beim Boxclub Pirmasens. Trainiert wird er von seinem langjährigen Coach Oleksander Osadchyi, der ebenfalls Mitglied im BCP ist und inzwischen auch in Pirmasens wohnt.

Ivan Ahapov (links) Foto: Elig

Seinen größten Erfolg feierte Ahapov mit dem Gewinn der deutschen U22-Vizemeisterschaft im Oktober in Saarbrücken. Dort erreichte er im Halbweltergewicht (bis 63,5 Kilo) durch zwei Siege das Finale, in dem er Nils Holz aus Nordrhein-Westfalen ganz knapp nach Punkten unterlag.

Bei einem gut besetzten Turnier im tschechischen Trutnov ging der 19-Jährige in seiner Gewichtsklasse als Sieger hervor. Ihn zeichnen eine ausgefeilte Technik und flinke Beine aus. Zudem die Intuition, sich auf den jeweiligen Gegner einzustellen. Derzeit absolviert er einen Deutschkurs, um sich auch sprachlich weiter zu integrieren.

Fußball: Kimi Merk

„Ein Traum, der Wirklichkeit geworden ist. Manchmal muss ich mich schon kneifen“, sagt Kimi Merk lachend zu seinen fast unglaublichen Erlebnissen in 2023.

Kimi Merk (vorne) Foto: Peter Brandstetter

Ein Jahr, das der Pirmasenser als A-Jugend-Regionalligaspieler begann. Im Mai wurde Kimi Merk, der beim FKP mit dem Fußball begonnen hatte, mit den A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern Regionalliga-Meister und schaffte dann gegen Hessenmeister SV Wehen Wiesbaden den Aufstieg in die Bundesliga. Danach unterschrieb er einen Zwei-Jahres-Vertrag beim usbekischen Serienmeister Paxtakor Taschkent. Mit Paxtakor spielte er nicht nur in der Superliga des zentralasiatischen Staats, sondern auch in der asiatischen Champions League. Als Neu-Profi gewann er mit Paxtakor gleich die usbekische Meisterschaft, was wiederum die Qualifikation für die asiatische Champions League 2024 bedeutet.

Der in Pirmasens aufgewachsene Kimi Merk, der auch die kirgisische Staatsbürgerschaft besitzt, spielte für Kirgisistan zunächst in der U20- und U23-Nationalmannschaft. Seit Oktober gehört er – zusammen mit Bruder Kai – zum A-Team, das im Januar beim Asien-Cup antrat.

Ringen: Kevin Gremm

Er kämpft ebenso gern auf Sand wie auf der Matte: Kevin Gremm, 22 Jahre jung, stand im vergangenen Jahr bei deutschen Ringer-Meisterschaften gleich zweimal auf dem Podest: einmal in seiner Paradedisziplin, griechisch-römisch bis 87 Kilogramm, im Juni in Heidelberg, einmal im Mai im nordrhein-westfälischen Witten auf Sand statt auf Matten beim „Beach-Wrestling“ in der Gewichtsklasse bis 90 Kilo.

Kevin Gremm (in Rot) Foto: Peter Brandstetter

Im Dress des saarländischen Bundesligisten KSV Köllerbach hat der Büromanagement-Auszubildende aus Pirmasens gegen Weltklasseringer vor 1500 Zuschauern bei den Play-offs um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft gekämpft. „Ich hatte Gänsehaut“, sagt der 1,82 Meter große Modellathlet zu den Kämpfen vor großer Kulisse.

Seinen allergrößten Erfolg feierte er 2021 mit einem fünften Platz bei der Nachwuchs-Europameisterschaft in Dortmund. Sein sportliches Ziel ist klar definiert: „Ich würde gerne wieder mit dem Adler auf der Brust für Deutschland internationale Wettkämpfe bestreiten.“ Erlernt hat Gremm das Ringen beim AC Thaleischweiler unter Trainerlegende Czeslaw Stanjek.

Zur Sache: Die Sportlerwahl

Zum mittlerweile 18. Mal ruft die Sportredaktion der RHEINPFALZ Pirmasens ihre Leser auf, die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres zu wählen. Für jede der drei Kategorien hat die Redaktion fünf Vorschläge gemacht. Wer dann letztlich Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2023 wird, entscheiden unsere Leser mit ihren Stimmen. Hier geht’s zur Abstimmung.

Unsere Kriterien für die Vorauswahl: Da es sich um eine Wahl der Pirmasenser Rundschau handelt, müssen die Sportler aus dem Verbreitungsgebiet stammen oder einem Verein des Verbreitungsgebiets angehören. Die Kandidaten müssen 2023 Herausragendes geleistet haben. Die Redaktion wertet bei der Vorauswahl, welches sportliche Niveau der Kandidat erreicht hat und wie stark die Konkurrenz war. Auch die Rahmenbedingungen werden beachtet.