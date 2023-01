Die Bundespolizei will einen Vorfall in einer Pfälzer S-Bahn aufklären, bei dem es um eine mutmaßliche Schwarzfahrerin geht. Doch ermittelt wird nicht gegen diese Unbekannte – sondern gegen den Zugbegleiter, der sie offenbar ohne Ticket erwischt hatte. Denn er soll zu rabiat gegen die offenbar noch Minderjährige vorgegangen sein. Was ihm vorgewurfen wird und wie weit Kontrolleure gehen dürfen, steht im ausführlichen Bericht.