Vieles ist noch vage nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP in Rheinland-Pfalz. Am Freitag stellten die drei Spitzenkandidatinnen, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) und Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt (FDP) zusammen mit den Parteivorsitzenden die Schwerpunkte der Koalitionsvereinbarungen vor. Der Vertrag selbst soll am Montag vorliegen. Konkrete Vorhaben zeichnen sich bei der Klimapolitik ab. Über die Windkraft im Pfälzerwald wird es Streit geben, und die Kultur wird zum Spielball, um die Machtbalance der Parteien auszutarieren. Das schreibt die Landeskorrespondentin der RHEINPFALZ, Karin Dauscher, in ihrem Kommentar.

