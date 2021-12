In Roschbach im Landkreis Südliche Weinstraße wird auf Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt gehofft. Die Fußgänger seien besonders gefährdet, weil die Gehwege schmal sind und keine Bordsteinkanten als Hindernis haben. Um über die gewünschte Geschwindigkeitsbeschränkung entscheiden zu können, muss ein Lärmgutachten erstellt werden. Dieser Vorgang kann jedoch bis zu einem halben Jahr dauern. Ein Bürger ist nicht nur wegen der langen Bearbeitungszeit irritiert. Da die südpfälzische Gemeinde Hayna auf eine Geschwindigkeitsbeschränkung in ihrer Hauptstraße hoffen kann, obwohl dem Gutachten zufolge nur an wenigen Stellen die geltenden Lärmgrenzwerte überschritten würden, sorgt bei dem Bürger für Verwunderung. „Werden da unnötig Steuergelder für Lärmmessungen ausgegeben, die dann doch keine Rolle spielen?“, fragt er sich.

