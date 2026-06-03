Eine Verkehrskontrolle in der Weißenburger Straße in Landau hat für einen 32-jährigen Autofahrer ein Strafverfahren zur Folge. Der Fahrer eines Fords wurde am Dienstag gegen 19.45 Uhr kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf eine Beeinflussung hindeuteten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC, teilt die Polizei mit.

Die Weiterfahrt wurde dem 32-Jährigen untersagt. Auf der Dienststelle wurde ihm außerdem eine Blutprobe entnommen. Nun muss er sich laut Polizei in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.