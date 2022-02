Aufgrund eines Mangels an freiwilligen Ärzten seien inzwischen alle bei der Kassenärztlichen Vereinigung organisierten niedergelassenen Ärzte für den Bereitschaftsdienst am Landauer Vinzentius-Krankenhaus „zwangsverpflichtet“. Das bedeute, dass auch Psychologen, Radiologen und andere Fachärzte als Allgemeinmediziner oder Internisten fachfremd eingesetzt werden. Dies äußert eine Ärztin, die nach eigener Aussage seit Jahren dort als Bereitschaftsärztin arbeite, gegenüber der RHEINPFALZ. Durch diese Maßnahme würden Risiken für Patienten und den jeweiligen Mediziner entstehen. Über die Personalprobleme bei den Hausärztlichen Bereitschaftspraxen gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Beschwerden. Am lautesten klagten die Landauer Praxismitarbeiter, die bei der RHEINPFALZ ihren Unmut gegenüber ihren Arbeitgeber, der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, äußerten. Die KV weist die neu geäußerten Vorwürfe zurück. Das anonyme Schreiben würde unrichtige Behauptungen enthalten. „Im Ärztlichen Bereitschaftsdienst werden ausschließlich Ärztinnen und Ärzte eingesetzt“, teilt eine Sprecherin mit.

