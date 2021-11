Die Germersheimer Straße am Ortseingang von Berghausen soll nach dem Wasserrohrbruch laut Verbandsgemeindeverwaltung ab Freitagnachmittag wieder halbseitig befahrbar sein. Der Verkehr wird an dieser Stelle über eine Ampelanlage geregelt. Die Reparaturarbeiten und die Neuverlegung von Teilstücken der Trinkwasserhauptleitung starten am Montag. Die Arbeiten werden zirka vier Wochen in Anspruch nehmen.

Der Wasserrohrbruch sorgte am Donnerstag für Verkehrsbehinderungen. Es kam zu Unfällen auf der Umleitungsstrecke. Mehr dazu lesen Sie hier.