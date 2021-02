Eis, Schnee und klirrende Kälte: Seit Tagen sagen Meteorologen auch für Rheinland-Pfalz Temperaturen im zweistelligen Minusbereich voraus, insbesondere für die Nächte. Die Pfalz war davon bislang weniger betroffen. Warum sich das in der Nacht auf Donnerstag ändert und wo in Pfalz Muldeneffekte zu erwarten sind, erklärt Wetterexperte Wolfgang Lähne vom Wetterbüro Klima-Palatina.

In der Vergangenheit gab es in der Pfalz nur selten beste Voraussetzungen für besonders extreme Kälte. Im Februar 1956 war das zum Beispiel der Fall, oder im Februar 1929: Damals wurden am 12. Februar 1929 Tiefstwerte von... weiterlesen