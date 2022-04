CDU-Niederlage: Auf einmal ist Hans an allem schuld

Mit Karacho ist die CDU bei der Landtagswahl im Saarland in den Graben gefahren. Eigentlich sollte jetzt darüber diskutiert werden, wofür die Partei künftig gewählt werden will. Doch dem ist nicht so. Zum Artikel

Pfälzer Handelskammer warnt vor Cyberattacken

Unternehmen in der Region werden derzeit verstärkt von Hackern bedroht. Der Krieg in der Ukraine habe die Gefährdungslage zuletzt noch einmal verschärft. Zum Artikel

Von Zecken-Risikogebieten umzingelt

Milder Winter, warmer Frühling mit kurzem Wintereinbruch: Was macht das mit den Zecken? Und wo steckt die neue Zeckenart aus dem Süden, die sich dank Klimawandel in der Pfalz ausbreitet? Zum Artikel

FCK-Co-Trainer Frank Döpper entschuldigt sich

Nach seiner obszönen Entgleisung beim Derby gegen den 1. FC Saarbrücken hat sich der Co-Trainer des FC Kaiserslautern entschuldigt. Zum Artikel

Wie die BASF die Verkehrswende voran treibt

Die BASF setzt an ihrem Standort in Ludwigshafen schon seit rund zehn Jahren auch auf E-Fahrzeuge – deren Anzahl steigt kontinuierlich. Zum Artikel

Traditionelle Ostermärsche in der Pfalz

Der Krieg in der Ukraine hat die Ostermärsche in der Region geprägt. Friedensaktivisten verurteilten nicht nur Putins Angriff, sondern auch die westliche Reaktion darauf. Zum Artikel

Rohr zerbröselt: Abwasser aus drei Orten fließt über die Felder

Feuerwehr-Durchsagen, Abwasser, das über Felder schwappt, ein Mitarbeiter verschwindet im Erdloch: Ein defektes Abwasserrohr sorgt über Ostern für Turbulenzen in Rheinzabern. Zum Artikel

Vermisste Störche wieder aufgetaucht

Zwei Störche vom Kirschbacherhof bei Dietrichingen mit GPS-Sender, die lange als vermisst galten, sind wieder aufgetaucht. Zum Artikel