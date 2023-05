Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Karacho ist die CDU bei der Landtagswahl im Saarland in den Graben gefahren. Eigentlich sollte jetzt darüber diskutiert werden, wofür die Partei künftig gewählt werden will. Doch statt um Inhalte geht’s zunächst nur darum, wer neuer Parteichef wird.

Etliche Saarländer haben, wenn sie Hochdeutsch reden müssen, ein Problem. Von Kindesbeinen an sprechen sie den Zischlaut in „Kirsche“ genauso aus wie den Zischlaut in