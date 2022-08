Der am Mittwochnachmittag ausgebrochene Waldbrand nahe des Hambacher Schlosses ist seit Donnerstagnacht, 0.30 Uhr, gelöscht. Dies hat Clemens Litti, stellvertretender Pressesprecher der Feuerwehr Neustadt, auf Anfrage mitgeteilt. „Es war eine sehr kurze Nacht, aber es sieht ganz gut aus“, so Litti. Eine Brandwache habe sich ums Löschen weiterer Glutnester gekümmert. Im Laufe des Tages sollen auch Landwirte mithelfen, den Wald zusätzlich zu wässern. „Eine Vorsichtsmaßnahme, gerade weil es heute so heiß werden soll“, fügt Litti hinzu. Es wurden zwei Wehrleute verletzt. Sie sind aber laut Litti wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Zur Ursache ist derzeit noch nichts bekannt.

