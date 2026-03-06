Rund ein Drittel der Kommunen in Rheinland-Pfalz haben ihre Kommunale Wärmeplanung bereits beendet. Darüber informiert die Energie- und Klimaschutzagentur Rheinland-Pfalz. Allein in der Pfalz haben bislang 23 Städte und Gemeinden ein entsprechendes Papier veröffentlicht, in dem unter anderem der aktuelle Wärmebedarf, bestehende Versorgungsstrukturen sowie Potenziale für erneuerbare Energien zusammengefasst sind. Von den kreisfreien Städten fehlen noch Pirmasens, Kaiserslautern, Speyer und Frankenthal. Die Pläne bilden eine strategische Grundlage für eine treibhausgasneutral, wirtschaftliche und soziale Wärmeversorgung und dienen als Orientierung für zukünftige Investitionen in Wärmenetze, Gebäudesanierung und erneuerbare Wärmeerzeugung. Für Immobilieneigentümer ergeben sich daraus keine unmittelbaren Pflichten, sondern vielmehr erste Hinweise, mit welcher Art der Versorgung sie künftig rechnen können. „„Die kommunale Wärmeplanung schafft Planungsklarheit für Kommunen, Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen“, sagt erklärt Nils Füllenbach von der Energie- und Klimaschutzagentur. Insgesamt sind in Rheinland-Pfalz 170 Kommunen verpflichtet, je nach Einwohnerzahl bis spätestens 30. Juni 2028 Analysen vorzulegen. Für Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern – in der sind das Ludwigshafen und Kaiserslautern – endet die Frist bereits diesen Sommer.

