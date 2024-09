Über zehn Tage galt eine 84-Jährige aus Bellheim als vermisst. Am vergangenen Mittwoch wurde ein Leichnam gefunden, bei dem es sich laut Polizei mit großer Wahrscheinlichkeit um die Seniorin handelt. Das ist eine knappe Woche später bekannt.

Ein Zeuge hatte sich gemeldet, weil ihm ein offenes Fenster an seinen gewerblich genutzten Räumlichkeiten in Bellheim aufgefallen war. Im Inneren des Gebäudes war schließlich der Leichnam einer weiblichen Person gefunden worden. Das betreffende Gebäude befinde sich im Umbau und sei sanierungsbedürftig, erläutert ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Die alten Holzfenster könnten beispielsweise vom Wind aufgedrückt worden sein oder weil sich jemand mit dem Körper dagegen gelehnt hat. Auf die Frage, wie die 84-Jährige möglicherweise in das Innere gelangt sei, heißt es von der Polizei, dass an dieser Stelle die Höhe nicht unüberwindbar gewesen sei. Das Gebäude sei vom Pflegeheim aus „definitiv fußläufig erreichbar“.

Der Leichnam sollte im Laufe des Dienstags obduziert werden. Ende der Woche werden sich voraussichtlich Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam zu den Ergebnissen der Obduktion äußern.

Die Bewohnerin eines Pflegeheims galt seit 17. August als vermisst. Dabei sei von Anfang an klar gewesen, dass es sein könne, dass sich die Seniorin in einer hilflosen Lage befindet, so der Sprecher der Polizei. Deshalb habe es auch umfassende Suchmaßnahmen gegeben, „in der Hoffnung, dass man sie noch findet“. Dabei hatten 100 Polizeikräfte, ein Polizeihubschrauber, eine Polizeidrohne, 130 Kräfte der Hilfsorganisationen im Kreis Germersheim – darunter Ehrenamtliche der Feuerwehr, des DRK und des Malteser Hilfsdiensts – unter anderem Waldbereiche nördlich abgesucht. Auch Taucher und Sonargeräte waren im Einsatz, sowie mehr als 30 Suchhunde