Seit 17. August gilt eine 84-jährige Bewohnerin eines Bellheimer Seniorenheims als vermisst. Bisher konnte sie trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der Polizei Landau unter Beteiligung von mehreren hundert Polizeikräften und Mitglieder anderer Hilfsorganisationen sowie einer Rettungshundestaffel zunächst nicht aufgefunden werden. Nun wurde ein weiblicher Leichnam gefunden.

Am Mittwoch gegen 14 Uhr habe ein Zeuge die Polizei informiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Zeuge hatte ein aufgebrochenes Fenster an seinen gewerblich genutzten Räumlichkeiten in Bellheim festgestellt. „Im Inneren des Gebäudes, welches vom Inhaber nur selten aufgesucht wird, konnte der Leichnam einer weiblichen Person aufgefunden werden“, schreibt die Polizei.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich laut Polizei bei dem Leichnam mit großer Wahrscheinlichkeit um die vermisste 84-jährige Frau aus Bellheim handeln. Die Identität stehe jedoch noch nicht zweifelsfrei fest. Die Klärung der Identität und der genauen Umstände sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Landau und Kriminalinspektion Landau. Zur Bestimmung der Todesursache wird der Leichnam obduziert.

Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen laut Polizei derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Straftat vor.