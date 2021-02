US-Präsident Joe Biden will sich 19. Februar erstmals seit seinem Amtsantritt direkt an ein europäisches Publikum wenden. Der 78-Jährige nimmt wie Bundeskanzlerin Angela Merkel an einer virtuellen, dreistündigen Kurzausgabe der Münchner Sicherheitskonferenz teil. Das eigentlich für den 19. bis 21. Februar geplante Mammuttreffen musste wegen Corona vertagt werden, es soll aber nachgeholt werden. Bidens Teilnahme am 19. Februar unterstreiche, dass der neue US-Präsident Deutschland eine besondere Bedeutung beimesse, betonte Konferenzchef Wolfgang Ischinger.