Entlang des Badestrands am Silbersee ist erneut Sand abgerutscht. Wie Ortsbürgermeister Michael Müller (SPD) auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, sind am vergangenen Mittwoch, 15. März, „in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde“ durch die Industrie-Sandwerke Pfalz (ISP) mehrere LKW-Ladungen Sand angeliefert und mit einem Bagger an der betroffenen Stelle verteilt worden. Jedoch sei zwischenzeitlich Sand an einer Stelle abermals nachgerutscht, weshalb ISP erneut aktiv werden müsse, um weiteren Sand anzuliefern und zu verteilen.

Mitte Februar hatte sich am Badestrand eine Abbruchkante im Uferbereich des Badestrands gebildet. Seitdem ist der Bereich vorsichtshalber für Besucher gesperrt. Müller zufolge sei der Gemeinde bekannt, dass sich in diesem Bereich des Sees eine Untiefe befinde, die in regelmäßigen Abständen dazu führe, dass es zu Setzungen im Uferbereich komme.