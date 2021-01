Die Impfzentren in Rheinland-Pfalz sind von Donnerstag an für Über-80-Jährige und die Mitarbeiter von ambulanten Rettungs- und Pflegediensten sowie Intensivstationen geöffnet. Wer zu dieser ersten Gruppe für die Corona-Schutzimpfungen gehört, kann von Montag (8.00 Uhr) an seine beiden Impftermine vereinbaren. Es müssen zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen gespritzt werden.

Termine werden telefonisch unter der Rufnummer 0800 5758100 vergeben. Sie können aber auch über die Internetseite https://impftermin.rlp.de/ festgemacht werden.

Wer über 80 Jahre alt ist, muss am Telefon nur sein Geburtsdatum nennen. Die anderen Impfberechtigten werden noch nach ihrer beruflichen Tätigkeit gefragt. Diese müssen sie beim Impftermin nachweisen, sonst werden sie wieder weggeschickt. Menschen, die noch nicht zu einer Corona-Schutzimpfung zugelassen sind, sollen noch nicht beim Call-Center anrufen.

Alle Menschen ab 80 Jahren werden auch per Brief über die Impfmöglichkeit informiert. Das Schreiben soll spätestens am Dienstag in den Briefkästen liegen, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) angekündigt hat. Was Anrufer wissen muss, lesen Sie hier.

