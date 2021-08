Das große Verkehrschaos ist am Mittwochmorgen in Mannheim ausgeblieben. Am Tag eins nach der Sperrung des Fahrlachtunnels, der für den Verkehr zwischen Ludwigshafen und Heidelberg eine große Bedeutung hat, waren laut Polizei weniger Autos unterwegs als erwartet. Die Ferienzeit dürfte ein Grund dafür gewesen sein. Offenbar haben zudem etliche Berufspendler die Problemstellen weiträumig umfahren oder sind auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen.

Wie ein Polizeisprecher am Mittwochvormittag mitteilte, waren etliche Beamte an mehreren neuralgischen Stellen rund um den Tunnel im Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber flog wie schon am Dienstagabend über die Stadt. Lediglich am Neckarauer Übergang habe es Verkehrsbehinderungen gegeben. Die Stadt Mannheim hatte am Dienstagnachmittag aus Sicherheitsgründen überraschend die sofortige Sperrung des Fahrlachtunnels verkündet. Als Begründung wurden Mängel an der Betriebstechnik genannt. Die Brandschutzanlage entspreche nicht mehr den neuesten Anforderungen.