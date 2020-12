Im Zoar Alten- und Pflegeheim ist am Sonntagvormittag die Impfung gegen Corona angelaufen. Exakt um 11.51 Uhr erhielt Uwe Bollenbacher die erste Injektion – gestartet worden war die Impfung mit den Mitarbeitern, anschließend gingen die beiden mobilen Impfteams auf die einzelnen Wohnbereiche. Am Vormittag hatte Kreis-Impfkoordinator Philipp Gruber insgesamt 140 Impfdosen für Kusel in der Vorderpfalz abgeholt. Weiterlesen.