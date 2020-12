Im Zoar Alten- und Pflegeheim ist am Sonntagvormittag die Impfung gegen Corona angelaufen. Exakt um 11.51 Uhr erhielt Uwe Bollenbacher die erste Injektion – gestartet worden war die Impfung mit den Mitarbeitern, anschließend gingen die beiden mobilen Impfteams auf die einzelnen Wohnbereiche. Am Vormittag hatte Kreis-Impfkoordinator Philipp Gruber insgesamt 140 Impfdosen für Kusel in der Vorderpfalz abgeholt. Insgesamt sollen am Sonntag und Montag 94 Bewohner und 46 Mitarbeiter im Zoar geimpft werden. Das Zoar ist nur eines von zwei Heimen in der Pfalz – das andere steht in Neuhofen –, wo alle Vorbereitungen abgeschlossen worden waren, um bereits am Sonntag mit dem Impfen zu beginnen.