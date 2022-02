[Aktualisiert: Donnerstag, 6.34 Uhr] In der Pfalz wird für Donnerstag und Freitag vor gleich zwei Stürmen gewarnt. Auf Pfälzerwald-Gipfeln kann es Orkanböen geben. Die Deutsche Bahn hat in mehreren Bundesländern den Fernverkehr am Donnerstagmorgen eingestellt. Größere Sturmschäden blieben auf Nachfrage bei den Polizeipräsidien der Pfalz bislang aus.

Laut Meteorologe Christian Müller vom Wetterbüro Klima-Palatina in Maikammer sorgt zunächst das Sturmtief „Ylenia“ ab den späten Mittwochabend von Westen her für stürmische Böen. Die schwersten Böen werden nachts auf der Kalmit, dem Donnersberg und dem Weinbiet erwartet. Dort kann es dann Orkanböen der Stärke 12, also bis 130 Kilometer pro Stunde geben.

Wind weht kräftig mit starken Böen

Der Mittwoch soll tagsüber trübe werden mit teils länger anhaltenden Regenfällen oder Dauerregen. Die Temperaturen erreichen bis zu 12 Grad. Der Wind weht tagsüber bis in die Niederungen schon kräftig mit starken Böen.

Am Donnerstag soll es tagsüber wechselhaft bleiben, mit Regenschauern und zunächst bis zum Mittag noch sehr viel Wind. Im Bergland kann es weiterhin schwere Sturmböen geben. Die Temperaturen steigen bis 15 Grad am Rhein.

Gefahr vor umstürzenden Bäume

Ab Freitagnachmittag nimmt der Wind dann wieder zu, ab Freitagabend könne es bis in die Niederungen schwere Sturmböen geben. Orkanböen der Stärke 12 bis bis nahe 150 Kilometer pro Stunde hält Müller für möglich. Auch am Wochenende werde es in der Pfalz sehr windig bleiben. Im Wald bestehe weiterhin die Gefahr, dass Äste herabfallen und Bäume umstürzen könnten.

Service für Deutsche Bahn-Kunden

Für Kunden der Deutschen Bahn gelten von Donnerstag bis Freitag besondere Kulanzregelungen: Alle Fahrgäste, die ihre geplante Reise aufgrund des Sturmtiefs „Xandra“ verschieben möchten, können ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr ab Mittwoch bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren. Das teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Auch Sitzplatzreservierungen fallen unter diese Regelung. Das Verkehrsunternehmen rät allen, die mit der Bahn reisen möchten, sich kurz vorher noch einmal auf der Webseite zu versichern, ob und wann der Zug losfährt.