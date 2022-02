Bis einschließlich Freitag kündigt der Deutsche Wetterdienst Stürme und Orkanböen in Rheinland-Pfalz an. Deshalb sollten auch Waldgebiete in der Region, wie zum Beispiel der Bienwald, gemieden werden. Das sagt Rüdiger Sinn vom Forstamt Bienwald.

„Eine Sturmwarnung ist in einem klimageschädigten Wald deutlich massiver zu beachten als in einem gesunden Wald“, sagte Sinn. Im Bienwald gebe es zum Beispiel viele Trockenschäden an Buchen, auch Kiefern könnten ein Problem darstellen.

Deshalb appelliere er an die Bevölkerung den Wald bei Sturm nicht zu betreten und auch danach noch ein paar Tage zu meiden. „Wir brauchen die gesamte kommende Woche, um einen Überblick über die Schäden zu bekommen“, lautet Sinns Einschätzung.