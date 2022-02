Sturmtief „Ylenia“ hat seit den späten Mittwochabendstunden für viel Wirbel im Landkreis gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, mussten die Einsatzkräfte mehrfach ausrücken. Grund waren entwurzelte Bäume in Weyher, umgewehte Bauzäune sowie herabgestürzte Dachziegeln im Bereich Edenkoben, unter anderem auch auf geparkte Fahrzeuge. Größere Sachschäden seien dabei nicht entstanden. Am Donnerstagmorgen gegen 06.20 Uhr war laut Polizei eine Absicherung auf der L514 kurz vor Edenkoben erforderlich, weil „Ylenia“ einen Baum entwurzelt hatte. Dieser wurde von herbeigerufenen Bediensteten der Straßenmeisterei fachmännisch beseitigt. Weitere umgestürzte Bäume gab es am Parkplatz des Sandwiesenweihers bei St. Martin. Auch hier musste mit technischem Gerät die Fahrbahn geräumt werden. In der Allee der Wollmesheimer Hohl war die Straße nach Angaben der Einsatzkräfte in den Vormittagsstunden ebenfalls wegen eines umgestürzten Baums gesperrt. Einen Sachschaden von mehr als 10.000 Euro richtete „Ylenia“ außerdem an der Totenkopfhütte an. Ein entwurzelter Baum fiel auf die Hütte und beschädigte den Dachstuhl. Die Polizei appelliert: Wegen weiteren Sturmböen in den nächsten Tagen sollte der Aufenthalt im Freien vermieden werden.