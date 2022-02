Der Sturm, der in der Nacht über die Pfalz hinweggefegt ist, hat der Neustadter Feuerwehr nur einen kleinen Einsatz beschert. Auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Wallgasse hatte sich am Donnerstagmorgen eine Blechabdeckung gelöst. Da die Abdeckung nur noch an einer Verschraubung hing, war die Gefahr groß, dass das Teil auf die Straße stürzen könnte. Mit Hilfe eines Hubrettungsfahrzeugs entfernten die Wehrleute das Teil. Eine Fachfirma kümmert sich um die weiteren Arbeiten. Für die fünf Wehrleute war der Einsatz nach 45 Minuten beendet.