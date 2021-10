[Aktualisiert 18.24 Uhr] Eineinhalb Wochen nach der Bundestagswahl sind SPD, Grüne und FDP am Donnerstag erstmals zu einem Dreiergespräch über eine künftige Regierungsbildung zusammengekommen. Am Montag sollen die Gespräche fortgesetzt werden, wie der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nach den siebenstündigen Beratungen in Berlin am Donnerstagabend ankündigte. Das Wochenende solle genutzt werden, „um eine intensive Woche der Sondierungen vorzubereiten“. Klingbeil lobte die „ernsthafte Gesprächsatmosphäre“.

Die Sondierungsteams der drei Parteien hatten seit 11 Uhr im Berliner Veranstaltungsort CityCube beraten. Am Vortag hatten Grüne und FDP getrennt voneinander ihre Bereitschaft zu solch einem Gespräch mitgeteilt. Bislang hatte es nur Zweiergespräche gegeben. Am Ende der Sondierungen könnten konkrete Verhandlungen über eine Ampel-Koalition unter Führung von SPD-Kanzlerkandiat Olaf Scholz stehen.