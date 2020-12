Auf Antrag der oppositionellen CDU-Fraktion kommt der Bildungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags vor Weihnachten noch einmal zusammen. Bei der Sondersitzung per Videokonferenz am kommenden Montag steht nur ein Thema auf dem Programm, wie aus einer Einladung des Landtages hervorgeht. Es geht um die Situation an den Schulen in der Corona-Krise.

Die CDU-Fraktion wirft der Landesregierung in dem Antrag für die Sitzung vor, dass es mehr als neun Monate nach Beginn der Pandemie weiter keine langfristigen Konzepte zum Umgang mit Lockdowns und zur Umsetzung von Fern- und Hybridunterricht gebe. Hybridunterricht ist eine Mischung aus Fern- und Präsenzunterricht. Auch bei den Kitas mangele es an klaren Vorgaben. Die ebenfalls oppositionelle AfD-Fraktion sprach von einer mangelnden Digitalisierung der Schulen. Mit Blick auf die Sondersitzung warf sie der CDU indes „Wahlkampfpolemik“ vor.

Mehr zum Thema