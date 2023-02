In einer Zeit, in der ohnehin schon alles teurer wird, gibt es in der Verbandsgemeinde Leiningerland schlechte Nachrichten: Auch für die Versorgung mit Frisch- und die Entsorgung von Abwasser werden die Bürger künftig tiefer in die Tasche greifen müssen – voraussichtlich sogar merklich. Im Raum stehen Steigerungen von bis zu 70 Prozent. Teilweise wäre das wohl vermeidbar gewesen. Mehr dazu steht im ausführlichen Bericht.