Fast ein Jahr nach den Schüssen auf Mitglieder einer Mannheimer Rocker-Gruppierung im Stadtteil Waldhof ist der mutmaßliche Schütze noch immer auf der Flucht. Der damals 27-jährige türkische Staatsbürger aus Mannheim wird von der Staatsanwaltschaft wegen sechsfachen Mordversuchs mit internationalem Haftbefehl gesucht. Sein Aufenthaltsort sei unbekannt, so die Ermittler.

In der Nacht vom 24. auf den 25. September 2021 soll der Mann kurdischer Abstammung in einer Kneipe mit sechs Mitgliedern des Mannheimer Rocker-Clubs Germanen in Streit geraten sein. Später soll er vor dem Lokal eine halbautomatische Waffe, Kaliber Luger neun Millimeter, gezogen und 16-mal auf die Biker geschossen haben. Diese wurden zum Teil schwer verletzt. Danach flüchtete der Täter mit einem Auto, das später in Eschborn bei Frankfurt gefunden wurde, weshalb die Ermittler davon ausgehen, dass der Mann Deutschland verlassen hat.

Obwohl nach Informationen dieser Zeitung enge Familienangehörige des 27-Jährigen nicht lange danach ebenfalls ausgereist sein sollen, sei derzeit unbekannt, wo sich der Mann aufhalte, so die Mannheimer Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Auch das Tatmotiv sei unklar. Es hätten sich keine Hinweise darauf ergeben, dass die Schüsse mit Machenschaften im Rocker- oder Clan-Milieu in Verbindung stünden. Letzteres ließe sich aber auch nicht mit Sicherheit ausschließen, so die Staatsanwaltschaft.

Nach Informationen dieser Zeitung soll der Flüchtige Kontakte ins Clan-Milieu haben und auch zuvor bereits wegen diverser Gewalttaten polizeilich in Erscheinung getreten sein. Die Waffe soll er sich vor der Tat in Mannheim besorgt haben. In welcher Beziehung der mutmaßliche Täter und die Germanen-Mitglieder zueinander stehen, ist weiterhin unklar. Bei den Ermittlungen hätten sich laut Staatsanwaltschaft bisher „keine Hinweise auf ein strafbares Verhalten von Angehörigen des MC Germanen“ ergeben.

