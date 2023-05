Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil er auf sechs Mitglieder des Mannheimer Motorradclubs Germanen geschossen haben soll, wird jetzt ein 27-jähriger Türke wegen versuchten Mordes gesucht. Einen Zusammenhang mit Streit im Rockermilieu sehen die Ermittler nicht. Der Club selbst glaubt zu wissen, was hinter dem Anschlag steckt.

Das Amtsgericht Mannheim hat am Mittwoch Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung in sechs Fällen gegen einen 27-jährigen türkischen Staatsangehörigen erlassen. Der Mann, der sich auf der Flucht befindet, ist demnach dringend verdächtig, am 24. September gegen Mitternacht vor einer Kneipe im Stadtteil Waldhof auf Mitglieder des Motorradclubs Germanen Mannheim gefeuert zu haben. Dabei wurden sechs Rocker im Alter von 35 bis 45 Jahren zum Teil schwer verletzt, einer liegt noch im Krankenhaus.

„Ich habe verdammtes Glück gehabt“, sagt Holger Jan Pohl, „die Kugeln sind mir um die Ohren gepfiffen“. Wobei Glück relativ ist, denn Pohl hat es erwischt: eine Patrone Kaliber neun Millimeter, glatter Durchschuss in Hüfthöhe.

